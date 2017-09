Handelaar krijgt verwaarloosde honden niet terug: 23 dieren herplaatst

Kooikerhonden in een hok bij fokker Sjaak Branten in Haarsteeg (foto: Imke van de Laar)

HAARSTEEG - De omstreden hondenhandelaar Sjaak Branten uit Haarsteeg krijgt zijn honden niet terug. De 23 dieren die in beslag zijn genomen worden herplaatst. Dat laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vrijdag weten. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de inbeslagname van de honden.

De dierenbescherming en de politie haalden begin september verwaarloosde volwassen honden en pups weg uit een stal in Schaijk. De slechte verzorging van de huisdieren was reden ze direct mee te nemen. De hondjes zaten in te kleine oude paardenboxen, in donkere vuile en natte verblijven. De beestjes zouden vol vlooien en luizen zitten.



Aanpassingen

Sjaak Branten ontkende eerder bij Omroep Brabant dat hij slecht voor de honden zou zorgen. Hij ging ervanuit dat als hij wat aanpassingen zou doen aan de hokken, hij de dieren weer terug zou krijgen.



De RVO kreeg donderdag opdracht om de dieren te herplaatsen. Dat betekent dat ze nieuwe eigenaren gaan zoeken voor de honden en Sjaak Branten de honden niet meer terugkrijgt.