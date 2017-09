Luuk de Jong werkt met pijnstillers aan herstel. 'Het was wel even paniek'

EINDHOVEN - Luuk de Jong is weer op de weg terug. De PSV-spits herstelt van een forse rib-blessure die hij opliep tegen Feyenoord. Zijn botsing met Steven Berghuis ging door merg en been. Op het veld was er paniek omdat De Jong even adem kon halen en vervolgens verbleef de spits van PSV uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis. Maar uiteindelijk bleef de schade binnen de perken

Inmiddels werkt hij op De Herdgang weer aan zijn herstel en konden we hem voor het eerst na zijn trieste aftocht tegen Feyenoord weer spreken. Logische eerste vraag; Hoe gaat het met je ?



“Eigenlijk wel goed. Natuurlijk heb ik nog wel pijn aan mijn ribben. Het is flink gekneusd en gevoelig. Met pijnstillers kan ik dat wat wegnemen en in beweging blijven. Ik kan daardoor ook alweer een beetje fietsen en joggen, dus dat is wel goed om in fit te blijven."



'Paniek, want ik kon geen adem meer halen'

En dat is goed nieuws, want het zag er ernstig uit na de clash met Steven Berghuis. Meteen werd duidelijk dat het ernstig was.



"Het was wel even paniek. Na de botsing kon ik even geen adem krijgen, want door die klap was alle lucht uit m’n longen. Ik probeerde te ademen, maar op een of andere manier lukte dat niet. Dan krijg je wel even angst in je hoofd: wanneer komt je adem terug? De dokter zei ook dat ik redelijk blauw was aangelopen, maar het ging gelukkig redelijk snel beter."



Ziekenhuisopname uit voorzorg

De érnst van de blessure was niet meteen duidelijk. Dat de ribben een flinke klap te verduren hadden gekregen was duidelijk. Maar de artsen wilden geen risico nemen, omdat er wellicht ook schade zou kunnen zijn opgelopen in de hart of longstreek.



“Ik ben een nacht in het ziekenhuis gebleven omdat de dokters wilden controleren of er geen bloedingen of andere zaken waren ontstaan. Maar dat was gelukkig niet het geval. Er was niets anders aan de hand dan de gekneusde ribben.”



En die gekneusde ribben ontstonden door een snoeiharde en onbesuisde actie van Steven Berghuis. De Feyenoorder was zelf ook geschrokken van zijn daad, liet hij aan Luuk de Jong zelf weten.“Hij heeft me volgende ochtend meteen gebeld. Hij was ook geschrokken, maar heeft het niet met opzet gedaan. Maar het kwam wel heel ongelukkig uit. Het is goed dat hij contact met me heeft opgezocht. Dat vind ik heel fijn. Nu moet ik dit weer achter me laten en ook hier weer sterker uitkomen. Me focussen op m’n herstel en kijken wanneer ik er weer bij ben.”En dat is dus uiteraard nog niet zondag tegen FC Utrecht. Een week later speelt PSV een thuiswedstrijd tegen Willem II, maar ook dat is nog onzeker.“We bekijken het van dag tot dag. Het zou mooi zijn als ik er tegen Willem II weer bij kan zijn, maar dat kan ik nou nog niet inschatten. Maar het kan inderdaad snel gaan.”