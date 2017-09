Rowan (17) uit Best valt ruim 20 kilo af dankzij Efteling-abonnement

BEST - Er zijn tal van manieren om van je overtollige kilo's af te komen. De een werkt beter dan de ander. Pretparkfanaat Rowan Peeters (17) uit Best heeft een wel heel uniek dieet gevonden: een Eftelingabonnement. Daarmee viel hij binnen negen maanden twintig kilo af.

Hoe? Hij fietste twee tot drie keer per week heen en weer naar de Efteling. Een tocht van zo'n 36 kilometer, in totaal dus 72 kilometer.



'Altijd al mijn droom'

''Ik dacht: ik moet iets aan mijn gewicht gaan doen,'' vertelt Rowan trots. ''Ik was echt te dik. Daar wilde ik iets aan doen, maar een abonnement voor de sportschool vond ik te duur.''



Toen kwam Rowan op het idee voor een Eftelingabonnement. ''Dat kostte maar de helft en het was altijd al mijn droom om ooit een jaarkaart te hebben voor het park.''



Moeder verklaarde hem voor gek

Zijn moeder verklaarde hem voor gek. '''Ze zei tegen mij dat het onmogelijk was om daar heen te fietsen. Maar ik heb het gewoon gedaan.''



En met succes. ''Ik weeg nu nog 64 kilo. Het was wel zwaar, vooral de terugweg.''Om de pijn te verzachten maakte hij dan even een tussenstop bij een supermarkt. ''Voor een broodje of een salade.'' Geen chips? ''Nee geen chips of snoep. Dan zou alles voor niets zijn geweest'', zegt de afvaller lachend.