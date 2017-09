'We krijgen onze handen vol aan sc Heerenveen'

TILBURG - Supporters van Willem II lijken te kunnen rekenen op doelpunten dit weekend. Tegenstander Heerenveen heeft tot nu toe namelijk nog nooit de nul gehouden in Tilburg. Toch komt de ploeg van oud-Willem II-coach Jurgen Streppel vol vertrouwen naar het zuiden. De Friese club is dit voetbalseizoen nog ongeslagen. Na twee gelijke spelen - tegen FC Groningen en Heracles - werden ADO Den Haag, PSV, en Excelsior verslagen.

"We krijgen onze handen vol aan Heerenveen", denkt Willem II-coach Erwin van de Looi. "Heerenveen is een ploeg in vorm." Maar ook Willem II is volgens hem aan het groeien. "Qua resultaat en qua spel. Dit goede gevoel moeten we vasthouden.



De tricolores plaatsten zich donderdag voor de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi door CSV Apeldoorn opzij te zetten. Het werd 4-2, maar de score had veel hoger moeten uitvallen. "We hebben in Apeldoorn veel kansen gecreëerd. Dat moeten we ook op een hoger niveau proberen te bereiken."



'Systeem kost veel kracht'

"Dit gevoel moeten we vasthouden", benadrukt ook verdediger Jordens Peters. Hij wijst naast het goede eerste uur tegen CSV Apeldoorn ook op het eerste uur van de uitwedstrijd tegen Roda JC. "Natuurlijk wil je dit zo lang mogelijk doortrekken. Maar het heeft ook met kracht te maken. Het systeem waarin we nu voetballen, vergt veel kracht. Daar moet je op het eind van de wedstrijd iets beter mee omgaan, het iets beter tactisch oppakken. Maar ik vind het wel een lekker weekje zo, met drie wedstrijden."



Willem II mist tegen Heerenveen nog altijd de geblesseerde Bartholomew Ogbeche en Asumah Abubakar en de geschorste Pedro Chirivella.