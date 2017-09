NAC zoekt een eSporter met karakter: 'Hij moet geen ruk-indruk maken'

BREDA - In Breda strijden vrijdagmiddag zestien kandidaten om de eSporter van NAC te worden. Omdat de voetbalclub is gepromoveerd naar de eredivisie, moet er namelijk ook een gamer geleverd worden aan de E-divisie. Opmerkelijk genoeg heeft de kwaliteit van de speler niet de hoogste prioriteit.

De zestien kandidaten die een gooi doen om eSporter van NAC Breda te worden, moeten natuurlijk best aardig het voetbalspel FIFA kunnen spelen. Maar heel goed, nee, dat hoeft nu ook weer niet. NAC vind het belangrijker dat het karakter van de gamer goed past bij wat de club wil uitdragen.



Om de juiste speler achter de spelcomputer te krijgen, nemen alle kandidaten het vrijdagmiddag op tegen een bestaande eSporter uit de E-divisie. Daarnaast moeten de kandidaten door een soort ballotagecommissie."We letten erop of iemand een echte NAC-supporter is. Je wil iemand hebben die binding heeft met de club", vertelt Levien de Boer. De supporter van de B-side rats is hoofd van de ballotagecommisie. "Je wil als club geen ruk-indruk maken. De eSporter verkoopt tenslotte wél de club. Of het een goede eSporter is, maakt mij geen zak uit." Lachend: "Maar ik denk dat NAC dat wel belangrijk vindt. "Supporters van de website B-side Rats mogen -aan de hand van interviews- beoordelen of de eSporter wel bij de club past.Dat is belangrijk, benadrukt NAC-woordvoerder Jasper Saeijs. "Onze eSporter moet affiniteit hebben met NAC, weten waar de club voor staat en wat de club belangrijk vindt. We zijn op zoek naar iemand die een beetje humor heeft, uit de regio komt, een echte Brabander is en een goed uithangbord is voor NAC."