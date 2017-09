Fietsster geschept door auto in Eindhoven, meisje raakt zwaargewond

EINDHOVEN - Een jonge fietsster is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto. Dit gebeurde in de Mecklenburgstraat in Eindhoven.

Het meisje werd bij het oversteken geschept door een auto en kwam daarbij flink ten val. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk.