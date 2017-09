Oss geeft geheim overleg toe en wil mestverwerkers makkelijker kunnen weigeren

OSS - De gemeente Oss geeft zelf nu ook toe dat er woensdagavond in de besloten vergadering is gesproken over mestverwerkers op bedrijventerreinen in Oss. Een woordvoerder wilde dit donderdag nog niet bevestigen, maar vrijdagmiddag werd er een speciale persconferentie over gehouden op het gemeentehuis.

De gemeente heeft een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen om een beleid op te stellen voor mestverwerking op bedrijventerrein. Dit om ‘ongewenste ontwikkelingen te voorkomen’. Wat het beleid inhoudt, is nog niet bekend. Het Brabants Dagblad schreef donderdag dat Oss een algeheel verbod wil instellen, maar dit zegt de gemeente niet.



Grote mestfabriek

Boerencoöperatie MACE wil in Oss een grote mestfabriek laten bouwen. De plannen spelen nu al ruim een jaar. Omwonenden zien het niet zitten. En ook de gemeente wil dat er eerst meer onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid, geur en het verkeer.



Oss tekende daarom begin dit jaar bezwaar aan tegen de vergunning die de provincie voor de mestfabriek had afgegeven. De rechtbank stelde de gemeente in het gelijk en vernietigde de vergunning afgelopen juli.



Nieuwe aanvraag in de maak

De gemeenteraad wil met het voorbereidingsbesluit voorkomen dat er over nieuwe aanvragen voor mestverwerkingsbedrijven moet worden besloten, voordat er iets op papier staat. Een nieuwe aanvraag voor de mestfabriek is volgens Oss op dit moment in de maak, maar nog niet ingediend. Met het besluit staat de gemeente sterker om de fabriek tegen te houden of er in ieder geval duidelijkere eisen aan te stellen.



De gemeenteraad besprak het onderwerp tijdens een besloten vergadering, omdat het besluit pas rechtsgeldig is als het officieel gepubliceerd is in de Staatscourant. Dit gebeurde vrijdag pas. Als Oss al eerder over het besluit had verteld, had er nog snel een nieuwe aanvraag ingediend kunnen worden. Die had de gemeente dan ook in behandeling moeten nemen.