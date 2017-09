Provincie houdt vast aan korting op Philharmonie Zuidnederland

DEN BOSCH - De Philharmonie Zuidnederland zal het in 2018 met een half miljoen minder moeten doen. Provinciale Staten hebben die beslissing van gedeputeerde Swinkels vrijdagmiddag niet terug willen draaien. Ondanks stevig verzet van de opppositiepartijen Groen Links en het CDA die de actie van Swinkels 'onrechtmatig' noemden. Een woord dat bij veel andere partijen boosheid opriep.

Swinkels besloot in de zomer de Brabantse subsidie voor de Philharmonie Zuidnederland op anderhalf miljoen euro te zetten, een half miljoen minder dan waarop het orkest rekende. Het verschil wil Swinkels steken in 'symfonische vernieuwing'; daarvoor komt een apart potje.



Verkeerd

En juist dat laatste was volgens CDA en Groen Links verkeerd. De provincie heeft in het voorjaar twee miljoen opzij gelegd voor het orkest. Swinkels mocht daarvan best een half miljoen inhouden maar hij mocht het geen andere bestemming geven zonder uitspraak van gedeputeerde staten.



Het lijkt fijnslijperij maar op een provinciehuis is het natuurlijk wel belangrijk dat duidelijk is wie op welk moment beslissingen over geld mag nemen.



Persbericht is geen besluit

Swinkels verdedigde zich door te zeggen dat hij weliswaar heeft aangekondigd dat er een half miljoen voor 'symfonische vernieuwing' komt maar dat de definitieve beslissing nog door de provinciale staten genomen moet worden. Een aankondiging in een persbericht is nog geen besluit.



Een voorstel om de rekenkamer - een onafhankelijke provinciale organisatie - om een oordeel over het optreden van de gedeputeerde te vragen, werd door een grote meerderheid weggestemd.



Geen uitstel

Eerder in het debat hadden CDA en Groen Links nog met een motie geprobeerd de korting op de subsidie van het orkest een jaar uit te stellen. Omdat overduidelijk was dat de andere partijen dat idee niet steunden, werd dat voorstel al voor de stemming geschrapt.