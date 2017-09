Vuurwapengevaarlijke man klemgereden door arrestatieteam

TILBURG - Een man die mogelijk een vuurwapen bij zich had, is dinsdagavond op de Professor Goossenslaan in Tilburg klemgereden door een arrestatieteam.

De politie zocht de man omdat hij die middag betrokken zou zijn geweest bij huiselijk geweld in Gilze. Volgens een woordvoerder had de politie aanwijzingen dat de man een vuurwapen bij zich had.



Arrestatieteam

Het arrestatieteam werd ingeschakeld om de verdachte in te rekenen. Zwaarbewapende politiemedewerkers met bivakmutsen haalden de man uit zijn auto. Een vuurwapen werd niet gevonden.



De 32-jarige man uit Houten is in de cel gezet en verhoord. Vrijdag is hij vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak.