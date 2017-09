Poepbacteriën in recreatieplas de Binnenschelde, zwemmen wordt afgeraden

BERGEN OP ZOOM - Het is weer mis met de waterkwaliteit van de Binnenschelde in Bergen op Zoom. In de recreatieplas zijn te veel schadelijke poepbacteriën gevonden. Het provinciebestuur raadt zwemmen in de Binnenschelde voorlopig af. Afgelopen zomer kampte de zwemlocatie al met blauwalg.

De Omgevingsdienst vond tijdens laatste inspecties een schadelijke hoeveelheid intestinale enterokokken in het water. Deze bacteriën, die voorkomen in de ontlasting van mensen en dieren, kunnen voor gezondheidsproblemen zorgen.



Negatief zwemadvies

Zwemmen in de Binnenschelde mag nog wel, maar wordt door de provincie sterk afgeraden. Het negatief zwemadvies wordt pas ingetrokken als de waterkwaliteit structureel is verbeterd.



