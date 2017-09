Wildplassende vrouwen het vaakst op de bon in Breda, Deurne en Veldhoven

EINDHOVEN - Wildplassende vrouwen. Sinds Geerte Piening haar boete voor wildplassen tevergeefs aanvocht, is het plassen in de openbare ruimte een van de meest besproken onderwerpen aan de keukentafel. Vorig jaar gingen in zes Brabantse gemeenten vrouwen op de bon voor wildplassen.

Uit onderzoek van De Stentor blijkt dat vorig jaar 16.000 boetes voor wildplassen zijn uitgedeeld. Van dat aantal werden 131 vrouwen beboet. In zes Brabantse gemeenten gingen wildplassende vrouwen op de bon.

Koplopers

Koplopers zijn Breda, Deurne en Veldhoven. In elk van deze gemeenten werden vier vrouwen beboet. Handhavers in Bergen op Zoom betrapten drie vrouwen op een illegaal plasje. Zowel in Zundert als Werkendam werden twee wildplassende vrouwen bekeurd.



Van de vijf grote steden in Brabant werden in Tilburg (411) de meeste wildplassers beboet. Daarna volgen Breda (323), Den Bosch (271), Eindhoven (181) en Helmond (55). In Tilburg zijn raadsvragen gesteld over het gebrek aan openbare toiletten binnen de gemeentegrenzen.



De boete voor wildplassen bedraagt 140 euro. In totaal stroomde er in 2016 zo’n 2,2 miljoen in de schatkist van het Rijk.