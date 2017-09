Dichte mist kan vannacht voor problemen op de weg zorgen

EINDHOVEN - Wie in de nacht van vrijdag op zaterdag of zaterdagochtend de weg opgaat, moet oppassen voor dichte mist. De VerkeersInformatieDienst (VID) roept automobilisten op om voorzichtig te zijn op de weg en mistlampen aan te zetten.

Op sommige plaatsen kan het zicht tot minder dan 200 meter zakken. Dat betekent dat de mist volgens de VID 'verkeersbelemmerend' is.



De mist zal in de hele provincie tot ver in de ochtend aanhouden.