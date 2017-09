Volg hier LIVE de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - In de zesde speelronde in de Jupiler League komen behalve Jong PSV alle Brabantse ploegen in actie. In Eindhoven staat de wedstrijd tussen FC Eindhoven en FC Den Bosch op het programma. Het goed gestarte FC Oss gaat op bezoek in Almere. Helmond Sport ontvangt FC Dordrecht en RKC Waalwijk krijgt Jong FC Utrecht op bezoek.



RKC Waalwijk -Jong FC Utrecht 0-0



FC Eindhoven - FC Den Bosch 0-0



FC Eindhoven en FC Den Bosch wonnen dit seizoen allebei pas één keer in de Jupiler League, dus ze kunnen de drie punten goed gebruiken om weg te blijven uit de degradatiezone.In de eerste tien minuten is goed te zien waarom beide clubs zo laag op de ranglijst staan. Er gaat veel fout, zelden lukt het om de bal langer dan tien seconden in de ploeg te houden.