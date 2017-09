Ton Rombouts neemt na 21 jaar afscheid als burgemeester van Den Bosch: 'Dat wordt afkicken'

DEN BOSCH - Burgemeester Ton Rombouts neemt over twee weken afscheid van zijn stad Den Bosch. Na een ambtsperiode van 21 jaar blikt hij samen met verslaggever Jan Waalen terug op de hoogte- en dieptepunten. "Als je gelukkig wilt zijn met je werk moet je de drie V's op orde hebben. Vrijheid, voldoening en verbondenheid."

Het gesprek vindt plaats in de Bossche kloostertuin Mariënburg. op verzoek van de burgemeester. Het is immers de plek die onderdak biedt aan de eerste universitaire opleiding van de provinciehoofdstad. Rombouts heeft een intense lobby gevoerd om de masterstudie Data Science naar zijn stad te halen. Het is een van de hoogtepunten in zijn 21-jarige carrière als burgemeester van Den Bosch. Maar Rombouts schuwt het evenmin om de dieptepunten aan te roeren.



“Bij hoogtepunten denk je snel aan koninklijke bezoeken, grote momenten. Maar het zijn juist de kleine momenten die met kippenvel bezorgen als ik er zo op terugkijk. Dat je voor een asielzoeker als Brandon of bijvoorbeeld een bijstandsmoeder met twee kinderen écht iets kunt betekenen. Het Jeroen Boschjaar als hoogtepunt en de rellen in de Graafsewijk als dieptepunt? Dan zit je er inderdaad niet ver naast”, bekent hij met een glimlach.

Graafsewijk

“Die rellen achtervolgen me ook al zo’n twintig jaar. Maar wie had gedacht dat in Nederland rellen meer dan één dag zouden duren? Politie niet, justitie niet, dus ook deze burgemeester niet.” Na die rellen zijn er nog zeker dertig ‘flitspunten’ geweest waarbij het smeulend ongenoegen in de wijk had kunnen exploderen, kijkt Rombouts terug. “Dat hebben we kunnen beheersen omdat we daar goed op voorbereid waren.”

Jeroen Boschjaar

Het speeltje van de burgemeester is verworden tot het speeltje van de stad. Rombouts heeft er ‘met heel veel mensen’ tien jaar aan gewerkt. De burgemeester werd aanvankelijk uitgelachen, maar is heel trots op het financiële en culturele resultaat. “Dat is ook mijn missie geworden. Een stad die investeert in cultuur zal het uiteindelijk economisch ook goed doen.”

Bijbanen

Er is fronsend gekeken naar de vele bijbanen van Rombouts. Zelf is hij daar helder in. “Als ze een positief punt van me noemen, is dat meestal mijn netwerk. Dat heb ik mede opgebouwd dankzij die bijbanen. Den Bosch is niks te kort gekomen door mijn bijbanen. Sterker nog: het heeft veel opgeleverd. En mij ook. Nou en?”

Theater

De ambtsperiode leverde ‘hoofdpijndossiers’ op. De bruggen in het centrum, het niet gerealiseerde theater. “Een van mijn lessen: een burgemeester die niet gekozen is, bepaalt niet of dat soort dossiers wel of niet doorgaat. Dat is aan de politiek. Je moet niet met een eigen agenda komen maar helpen om die van de gekozen bestuurders te realiseren. Dan moet je af en toe op je tong bijten. Ja, dat heeft wel eens pijn gedaan.”

Ambtsperiode

De verbondenheid met Den Bosch is groot. Hoe kan het ook anders met een stad die Bourgondisch en gastvrij is, stelt Rombouts. Of 21 jaar niet te lang is? “Ik heb moeite met burgemeesters die na vijf jaar het alweer voor gezien houden. Die kunnen luidruchtig zaaien, maar durven de oogst niet te aanschouwen. Ik doe de afrekeningen ook.”

Commissaris

Toch ging twaalf jaar vergeefs een sollicitatiebrief de deur uit, bekent hij. Het was zijn ambitie om toen Commissaris van de Koningin te worden. “Ik dank onze Lieve Heer op mijn knieën dat ik zo lang in Den Bosch heb mogen blijven, want er is niks leukers dan een stad te besturen. Veel leuker dan de provincie. Ja, dat wordt afkicken over twee weken”, lacht hij.