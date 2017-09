Jongetje (10) vermist in Zeeland, politie neemt zaak 'zeer serieus'

ZEELAND - Een 10-jarig jongetje is sinds vrijdagavond vermist in het dorp Zeeland. De politie neemt de vermissing, die om kwart voor acht bekend werd gemaakt - zeer serieus.

Het ventje is blond met opgeschoren haar en 1,55 meter lang. Hij zou een bomberjack, zwarte schoenen en grijze jeans dragen. Hij heeft een omafiets met gouden stuur en witte spatborden bij zich.



Privé-omstandigheden

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze er rekening mee houden dat het jongetje uit eigen beweging is weggelopen. Dit zou vanwege 'privé-omstandigheden' zijn. Wat die omstandigheden precies zijn, wil de politie om privacyredenen niet zeggen.



Op dit moment wordt er met de ouders en omgeving gesproken om uit te vinden waar het jongetje heen gegaan zou kunnen zijn.



Contact

Mensen die het jongetje hebben gezien of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met het telefoonnummer 0900-8844.