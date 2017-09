Teleurgestelde koper van hond: 'Ik hoop dat hij zich nooit meer fokker mag noemen'

DONGEN - “We zijn dolgelukkig met Spike, maar als we dit geweten hadden waren we er natuurlijk nooit aan begonnen.” John en Desiree Geerts-van Peer kochten hun kooiker bij Sjaak Branten, de fokker in Haarsteeg bij wie begin deze maand 23 verwaarloosde honden werden weggehaald. “Hier wil je niet aan meewerken.”

“Het zag er allemaal heel goed uit toen we in januari gingen kijken,” zegt Desiree. Ze hadden gereageerd op een advertentie op Marktplaats waarin jonge kooikers te koop werden aangeboden. “Spike was negen weken oud en zat met zijn moeder en de andere puppy's in de bijkeuken, de open haard brandde. De fokker was vriendelijk en gaf ons nog wat voer mee omdat Spike dat kende.”



'Krabbende puppy's'

Hun hondje had weliswaar huidkorstjes, maar volgens Branten kwam dat omdat puppy's elkaar wel eens krabden. “Hij had overal een verklaring voor. Dat Spike onder de vlooien zat kwam omdat er meer dieren op de boerderij waren en meisjes die de paarden verzorgden ook met de hondjes knuffelden.”



Na betaling van vijfhonderd euro mochten Desiree en John hun hondje meteen meenemen. “Achteraf vind ik dat best zielig, hij kende ons nog helemaal niet,’ zegt Desiree nu.



'Dierenarts loog'

Nadat ze in hun dorp hadden gehoord dat de fokker in Haarsteeg bekend stond als broodfokker waar dode dieren waren aangetroffen, belde Desiree bezorgd naar de dierenarts in het paspoort van Spike. Uit bescherming van de andere artsen in de maatschap waar de arts deel van uitmaakt, wil ze zijn naam niet noemen. “Die man zei dat hij er niets mee te maken had en dat hij zijn vingers niet wilde branden aan dit soort praktijken. Volgens hem was Branten geen fokker. Maar de man heeft gewoon gelogen, want hij was al jarenlang degene die de hondjes van Branten inentte.”

Een maand nadat ze hem hadden gekocht werd Spike ziek, heel erg ziek. “Hij had diarree, was suf, moest braken en had een vreemde hoest. We zijn ermee naar onze eigen dierenarts in Dongen gegaan en die heeft hem er bovenop gekregen. Spike is door het oog van de naald gekropen." Ze nemen contact op met de fokker en die toont zich erg betrokken. “Maar achteraf blijkt dat allemaal een groot toneelspel. Je gelooft die man op zijn woord omdat hij zo overtuigd overkomt.”

'Wat heeft Spike meegemaakt?'

Nadat in de media de verhalen over de praktijken van Branten naar buiten komen, zijn Desiree en John aanvankelijk vooral heel boos. “Je vraagt je af: wat heeft Spike daar allemaal meegemaakt?”



Ze nemen opnieuw contact op met de dierenarts uit het paspoort van Spike en nodigen hem uit voor een gesprek. “Hij is hier vrijdag anderhalf uur geweest, maar op al onze vragen gaf hij ontwijkende antwoorden,” zegt Desiree. Ze horen dat hij al drie jaar als dierenarts bij Sjaak Branten komt. Dat hij er zelfs mee door is gegaan toen de andere dierenartsen in zijn maatschap hem hadden geadviseerd om ermee te stoppen.



'Onbegrijpelijk'

“Hij zei dat hij daarmee heeft willen voorkomen dat de situatie nog slechter zou worden," zegt Desiree. "Maar toen ik hem erop wees dat hij er beter voor had kunnen zorgen dat er bij Branten geen hondjes meer gefokt werden ontweek hij die opmerking. ” Onbegrijpelijk vinden ze het dat uitgerekend een dierenarts meegewerkt heeft aan de praktijken van de fokker in Haarsteeg.



“Spike kan niet praten, die kan niet voor zichzelf opkomen. Dus doe ik het voor hem,” zegt Desiree. “Ik hoop dat de man berecht wordt, dat hij zich geen fokker meer mag noemen. Dat zal de mooiste prijs zijn die we voor onze inzet kunnen krijgen.”