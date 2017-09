Loods met paarden brandt uit, dieren op tijd in veiligheid

KRUISLAND - Aan de Engelseweg in Kruisland is in de nacht van vrijdag op zaterdag een loods uitgebrand waar paarden in stonden. Het vuur werd rond halfdrie ontdekt.

De zeventien paarden konden op tijd in veiligheid worden gebracht. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis, de binnenmanege en andere loodsen.



Hoe het vuur kon ontstaan, is nog niet bekend. Dit wordt onderzocht.