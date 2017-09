Camper in vlammen op, slapende man op tijd wakker

HAAREN - Op de parkeerplaats tegenover de EMTÉ-supermarkt aan de Driehoeven in Haaren is in de nacht van vrijdag op zaterdag een camper in brand gevlogen. In de camper lag een man te slapen. Hij werd op tijd wakker en kon zichzelf in veiligheid brengen.

Toen de brandweer rond kvier uur aankwam, stond de camper al in lichterlaaie. Het vuur werd snel geblust, maar van de camper is weinig over.



Burgernetbericht

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Kort na de melding van de brand, verstuurde de politie een Burgernetbericht uit. Daarin werden mensen die iets verdachts hadden gezien, gevraagd zich te melden. Een bergingsbedrijf heeft het wrak van de camper getakeld.