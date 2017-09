Vermiste jongen (10) uit Zeeland is terecht

ZEELAND - De 10-jarige jongen uit het dorp Zeeland, die vrijdagavond was vermist, is terecht. Dat liet de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag weten.

De vermissing werd vrijdagavond rond kwart voor acht bekend gemaakt en de politie nam het 'zeer serieus'. De jongen was 's ochtends met de fiets van huis vertrokken, maar 's avonds was hij nog altijd niet thuis.



'Privé-omstandigheden'

Waar de jongen al die tijd geweest is, is niet bekend gemaakt.



De politie meldde vrijdagavond dat er rekening mee werd gehouden dat de jongen uit eigen beweging was weggelopen, vanwege 'privé-omstandigheden'. Wat die omstandigheden precies zijn, wil de politie om privacyredenen niet zeggen.