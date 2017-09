Auto slaat over de kop op A50

VEGHEL - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag over de kop geslagen op de A50 bij Veghel. Hoe dit kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over twee. De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht.



Ravage

Het ongeluk zorgde voor een flinke ravage op de weg. De auto raakte zwaar beschadigd,. Een berger heeft het wrak getakeld.



De politie onderzoekt of er alcohol in het spel was.