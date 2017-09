'Zege op Roda JC doping voor Willem II'

HEERENVEEN - Jurgen Streppel is met sc Heerenveen bezig aan een uitstekende reeks. De coach uit Helmond bleef met zijn team ongeslagen in de eerste vijf wedstrijden van dit nieuwe voetbalseizoen. Willem II, de oude werkgever van Streppel, moet zaterdagavond het volgende slachtoffer worden van de Friese dadendrang.

"Het is heerlijk om op dit moment trainer te zijn van Heerenveen", vertelt Streppel. "Voetbal is gemaakt voor het publiek. Je wil mensen met een goed gevoel naar huis sturen. Zo wil ik graag spelen. En het is fijn als dat wekelijks lukt."



Zeneli en Odegaard

Met smaakmakers zoals zoals Arber Zeneli, Yuki Kobayashi en de van Real Madrid gehuurde Martin Odegaard, routiniers zoals Stijn Schaars en Daniel Hoegh, talenten zoals Kik Pierie en versterkingen zoals Denzel Dumfries en Warner Hahn heeft hij hier ook de ideale spelers voor.



Heerenveen bezet de vierde plaats in de eredivisie, met elf punten. Na een gelijkspel tegen FC Groningen (3-3) en Heracles (1-1) werd gewonnen van ADO Den Haag, PSV en Excelsior.



Vertrouwen

Willem II bezet de voorlaatste plaats. De ploeg van coach Ewin van de Looi veroverde vorig weekend de eerste punten van dit seizoen. Roda JC werd in Kerkrade met 3-1 opzij gezet.



"Er zal bij hen nu wat meer vertrouwen zijn", denkt Streppel. "Winnen is doping. En Willem II heeft een goed voetballend elftal. Maar wij gaan naar Tilburg om te winnen."