'Echt zuur', FC Den Bosch-voetballer Jens van Son breekt hand

DEN BOSCH - FC Den Bosch-voetballer Jens van Son heeft zijn hand gebroken. Dit gebeurde vrjdagavond, tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Eindhoven. De hand van Van Son klapte dubbel tijdens een duel en was na afloop flink gezwollen.

"Mijn hand zit nu in het gips", laat de middenvelder zaterdagochtend weten. "Voor het herstel staat vier weken, zeggen ze. Ik hoop dat we een alternatief kunnen vinden, waarmee ik toch mag spelen. Anders zou dit echt zuur zijn."



'Hen terugpakken'

FC Den Bosch won de wedstrijd met 1-0. Door die zege is de ploeg van Van Son gestegen naar de dertiende plaats, met zeven punten uit zes wedstrijden. FC Eindhoven - de oude club van Van Son - staat vijftiende, met vijf punten.



"Als we hier hadden verloren, had ik dat nog lange tijd van veel bekenden moeten aanhoren", vertelde de routinier ondanks alles met een glimlach. "Nu kan ik hen terugpakken."