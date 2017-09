Man met getrokken wapens aangehouden

BREDA - Een 32-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag met getrokken wapens aangehouden in Breda. Hij zou met een vuurwapen hebben gedreigd bij een huis in de wijk Brabantpark.

De verdachte zou daarna zijn weggereden naar een familielid. Gewaarschuwde agenten zagen de lege auto van de verdachte en wachtten daar tot hij in de auto stapte.



Daarna hebben zij de man laten stoppen op de Beverweg en eisten ze dat hij de auto uit kwam. De man is aangehouden en naar het cellencomplex gebracht voor verhoor.