Bankje ter nagedachtenis aan omgekomen Mien Graveland moet mensen bij elkaar brengen

HELMOND - In Helmond is zaterdagochtend een bankje onthuld voor de vermoorde Mien Graveland. De bank weegt ongeveer 1500 kilo en is bedekt met tegelmozaïek.

Het is de bedoeling dat de bank mensen uit de buurt bij elkaar brengt.



Mishandeld

Het herdenkingsbankje staat op het grasveld voor het huis waar de 86-jarige Graveland woonde, aan de Bestevaer.



Graveland werd drie jaar geleden overvallen. Twee mannen deden zich voor als medewerkers van een energiebedrijf. Zo drongen ze haar huis binnen. De daders vermoedden dat Graveland veel geld had. Graveland werd door de overvallers zo erg mishandeld dat ze aan haar verwondingen overleed. Graveland was 86 jaar oud.



Proces

Donderdag start het proces tegen de vijf verdachten in deze zaak. Het gaat om mannen uit Helmond, Nuenen en Schiedam. De rechter hoopt op 1 november uitspraak te doen.