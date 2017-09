Meisje (13) en haar moeder mishandelen agent

HELMOND - Een agent is donderdagavond mishandeld door een moeder en haar dochter in Helmond. De mishandeling vond plaats in de woning van de twee aan de Hopmanstraat. De dochter wilde niet mee naar het politiebureau waarna een worsteling ontstond. De gezinsleden zijn donderdag en vrijdag aangehouden.

De politie kwam het gezin op het spoor na een melding van een verkeersongeval op de Straakvense Bosdijk tussen een auto, een fietsster en een scooter. De scootterrijder, een 13-jarige meisje zonder rijbewijs, reed na het ongeval door. Getuigen noteerden het kenteken.



De agent bezocht de woning en vroeg het meisje mee te gaan naar het politiebureau om uit te zoeken wat er precies was gebeurd. Daarna ging het mis.



Worsteling

De agent werd in zijn gezicht geslagen en bij zijn keel gegrepen. Tijdens de worsteling die volgde viel de politieman met zijn arm door een ruit. Toen hij probeerde te ontkomen werd hij weer meerdere malen geslagen.



De moeder werd donderdagavond onder verzet aangehouden. De dochter werd vrijdag opgepakt. Ze zitten allebei vast. De agent liep een aantal snijwonden aan zijn arm en een pijnlijke keel en kaak op.