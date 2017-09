Mannen in busje geduwd in Eindhoven, politie houdt rekening met ontvoering

EINDHOVEN - De politie onderzoekt of twee mannen zaterdagavond zijn ontvoerd op de Grote Berg in Eindhoven. Volgens een getuige werden de mannen door meerdere mannen in een busje geduwd en werd hierbij geschreeuwd.

Dit gebeurde ter hoogte van de avondwinkel. Vervolgens ging het busje er vandoor.



'Iets onschuldigs is heel goed mogeijk'

Bij de politie zijn geen vermissingen gemeld en er is ook geen andere informatie binnengekomen die duiden op een ontvoering. Ook het buurtonderzoek heeft tot nu toe niets opgeleverd.



De politie bekijkt ook camerabeelden uit de omgeving om duidelijk te krijgen wat er gebeurd is. "Het is heel goed mogelijk dat er iets onschuldigs heeft plaatsgevonden, maar ook dan hoort de politie het graag", laat een woordvoerder weten.



De politie vraagt mensen die iets van het voorval hebben meegekregen zich te melden.