Familie ex-terreurverdachte Yahyah: 'Hij verkeert nog in shock'

TERHEIJDEN/LONDEN - Yahyah Farroukh is opgelucht dat hij is vrijgelaten. De 21-jarige jongen werd afgelopen week opgepakt in verband met de aanslag in een Londense metrostation. Zijn aanhouding bleek een fout van de politie. Volgens zijn schoonzus verkeert Yahtah nog wel ‘in shock’.

"Yahyah is moe van de hele situatie", vertelt schoonzus Faten, vrouw van de broer van Yahyah. De familie van de geboren Syriër woont in Terheijden. "Hij moet alles verwerken en is nog in shock."



Volgens Faten is Yahyah nog niet terug in zijn huis in Londen. De Britse politie zou hem naar een hotel hebben gebracht, ver weg van journalisten. "We hopen dat we hem binnenkort kunnen zien", zegt Faten.



Gewonden

Bij de aanslag op een Londense metrostation vorige week vrijdag raakten 29 mensen gewond. Yahyah werd de volgende dag gearresteerd en donderdag weer vrijgelaten.



