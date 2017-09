Lange rijen bij traumahelikopter, landelijke traumadag ziekenhuis in Tilburg druk bezocht

TILBURG - Een open wond aan je arm, liggen in de ambulance of zomaar even in het gips, het kon zaterdag allemaal op de landelijke traumadag van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Het enige traumacentrum van Brabant hield een opendag.

Manager van het traumacentrum Robbert Janssen was best een beetje trots. “Normaal wordt de dag altijd in een academisch ziekenhuis gehouden. Maar wij zijn het eerste niet-academische ziekenhuis waar dit gebeurt. Wat veel mensen niet weten, is dat dit enige traumacentrum in Brabant is. En het is belangrijk om te laten zien dat wij gewoon meedoen.”



Traumacentrum

Veel ziekenhuizen hebben wel een eerstehulppost, maar er zijn maar weinig ziekenhuizen met een traumacentrum. Dat is de plek waar zwaargewonden worden heengebracht en waar 24 uur lang specialisten klaarstaan om meteen te kunnen helpen. Dat gebeurt in Tilburg zo’n 340 keer per jaar. Vaak komt er dan een traumahelikopter aan te pas om de traumachirurg snel te plaatse te krijgen.



Rond twaalf uur was het dringen bij het helikopterplatvorm. Eigenlijk zou die er al om elf uur zijn, maar door mist in de ochtend kon de traumahelikopter niet eerder vertrekken. Uiteindelijk landde de helikopter en bleef hij nog een tijd, zodat veel mensen hem van binnen konden bekijken. “Heel interessant”, vertellen twee bejaarde dames. “Het was alleen zo druk, ik kon bijna geen foto maken.”