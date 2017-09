Willem II snel op voorsprong tegen Heerenveen [LIVE]

TILBURG - Willem II won afgelopen week zowel van Roda JC als CSV Apeldoorn. De Tilburgers gaan vanavond op jacht naar de derde zege binnen acht dagen. Heerenveen is op bezoek in het Koning Willem II Stadion. Hieronder mis je niets van het duel.

Reza Ghoochannejhad werkte in de vijfde minuut de bal in het Tilburgse doel, maar de goal telde niet. Er ging een overtreding op Jop van der Linden aan vooraf. De eerste kans van de thuisploeg was vervolgens direct raak. Elmo Lieftink kon in de twaalfde minuut binnen tikken.



Lieftink begon in de basis. Hij nam de plaats over van de geschorste Pedro Chirivella. De andere namen: