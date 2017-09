Wereldrecord! Mega-piramide van 7000 appels in Vinkel

VINKEL - Het is gelukt! Luuk Broos uit Vinkel bouwde zaterdag een piramide van maar liefst 7000 appels. Dat is genoeg voor het wereldrecord.

Met de appelpiramide zamelt Broos geld in voor de slachtoffers van orkaan Irma op Sint-Maarten en goede doelen in Vinkel.



Broos bouwde de piramide niet alleen. Hij kreeg hulp van medewerkers en bezoekers van dagopvang Ons Plekske in Vinkel. Ze bouwden vanaf zaterdagochtend vroeg tot halverwege de middag.Makkelijk ging het niet, want appels hadden steeds de neiging om naar beneden te rollen.Het is niet het eerste wereldrecord dat Broos in handen heeft. Hij heeft ook het wereldrecord van de hoogste champagnetoen in handen. In juni stapelde hij met zijn team maar liefst 50.116 glazen op elkaar De appelpiramide bouwen was voor Broos de grootste uitdaging tot nu toe. "Appels hebben bijna allemaal een andere vorm, zie dat maar eens te stapelen."Jaren geleden vestigde hij ook al het record sinaasappels stapelen, door er 5500 op elkaar te laten balanceren. En zijn volgende recordpoging is ook al bekend. In december wil hij een toren van spruitjes maken.