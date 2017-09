Nepbezorgers stelen bankpassen in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie in Eindhoven waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als pakketbezorgers. Al meerdere mensen zijn de dupe geworden. De bezorgers komen een pakketje brengen, zeggen dat er nog een klein bedrag gepind moet worden en stelen je bankpas.

De nepbezorgers vertellen dat er nog een bedrag openstaat omdat het pakketje eerder niet bezorgd kon worden of omdat het een cadeautje is en de verstuurder is vergeten de verzendkosten te betalen. Het bedrag zou vervolgens niet contant betaald kunnen worden, dus moet er gepind worden.

Vooral ouderen slachtoffer

De oplichters houden het bankpasje onder het pinapparaat en verwisselen het met een ander pasje. Met de bankpas van het slachtoffer wordt later geld opgenomen. Met name ouderen zijn tot nu toe opgelicht door de valse pakketbezorgers.

De politie adviseert om geen pakketjes aan te nemen als je niks hebt besteld of als er nog voor betaald moet worden.