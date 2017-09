Springruiter Harrie Smolders uit Lage Mierde winnaar Global Champions Tour

LAGE-MIERDE - Springruiter Harrie Smolders uit Lage Mierde is winnaar geworden van de Global Champions Tour 2017.

Hij werd tweede in de Grote Prijs van Rome en dat was genoeg om er zeker van te zijn dat de eindoverwinning hem niet meer kan ontgaan. Nog voor de laatste wedstrijd van de Tour wordt verreden is Smolders niet meer in te halen door zijn concurrenten.



Het is een unieke prestatie voor de huidige nummer 6 van de wereld en de zilveren medaille winnaar van het EK vorige maand. Smolders is de eerste Nederlander die de prestigieuze Global Champions Tour op zijn naam schrijft.



Maikel van der Vleuten uit Someren staat na 14 van de 15 wedstrijden op de vijfde plaats.