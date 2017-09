Automobilist omgekomen bij ongeluk in Liessel

LIESSEL - Een man is zaterdagavond om het leven gekomen na een ongeluk op de Kanaalstraat in Liessel. De automobilist botste tegen een boom. Een jongetje die bij de man in de auto zat, is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het kind werd door omstanders uit de auto gehaald. Het is niet bekend of hij verwondingen heeft.



Het is niet bekend hoe het ongeluk is ontstaan. De politie doet hier onderzoek naar. Er was geen ander voertuig bij het ongeval betrokken.