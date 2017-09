NAC stunt in Rotterdamse Kuip en wint met 2-0 van Feyenoord

ROTTERDAM - NAC heeft zaterdagavond voor een stunt gezorgd tegen Feyenoord. In de Rotterdamse Kuip won de ploeg verrassend met 0-2. De duizend meegereisde NAC-fans zagen Giovanni Korte in de 33e en invaller Thomas Enevoldsen in de 87e scoren.

Gesteund door maar liefst 1000 supporters uit Breda begon NAC redelijk aan de wedstrijd tegen Feyenoord. De ploeg werd meteen door de Rotterdammers op eigen helft vastgezet, maar dat leverde in die beginfase slechts één goede kans op, Jan-Arie van der Heijden kopte via de lat over.





NAC had vrij weinig in de pap in te brokkelen, zelfs de pogingen tot een fatsoenlijke counter mislukten. Tot de 26e minuut, toen de Spanjaard Manu Garcia zijn klasse liet zien. De middenvelder, die door de schorsing van Rai Vloet weer eens op tien speelde, dribbbelde het middenveld over en zette spits Ambrose vrij voor de keeper. De Fransman faalde echter oog in oog met Brad Jones.Even later was het wel raak, Angelino bracht in de 33e minuut een afgezwaaide corner terug in de zestien, Thierry Ambrose kopte door en Giovanni Korte tikte binnen. Dat bleef zo, NAC stond zowaar na de eerste vijfenveertig minuten op een 1-0 voorsprong in de Kuip.In de tweede helft kreeg NAC meteen de kans om de score te verdubbelen. Garcia kon vrij intikken, maar wachtte te lang en werd van de bal gezet.Niet veel later ontsnapte NAC aan een tegengoal. Michiel Kramer kopte in de 54e minuut van dichtbij naast het Bredase doel. Even later deed Amrabat een zelfde poging, maar zijn inzet strandde op de lat. De druk van Feyenoord nam serieus toe, maar met kunst en vliegwerk hielden de bezoekers stand.Daar leek een einde aan te komen door de strafschop die scheidsrechter Kamphuis aan Feyenoord gaf in de 72e minuut. Maar doelman Mark Birighitti hield de inzet van Michiel Kramer tegen, pakte ook nog eens de rebound, en hield NAC op de been.NAC kwam af en toe goed weg, maar vlak voor tijd was de stunt compleet. Invaller Thomas Enevoldsen profiteerde van een foute terugspeelbal van een Feyenoorder en maakte 0-2. De duizend meegreisde NAC-fans in de Kuip gingen volledig uit hun dak.