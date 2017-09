Kind (5) op fietsje aangereden door automobilist

WAALWIJK - Een kind van vijf is zaterdagavond rond zeven uur aangereden door een auto. Dit gebeurde op de Koetshuislaan in Waalwijk. Het kind is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het kind zou volgens omstanders de straat zijn op gefietst en de automobilist kon het kind niet meer ontwijken. De auto is getakeld om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeluk.