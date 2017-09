Lekker parkhangen, luieren én eten op foodfestival Lepeltje Lepeltje [FOTO'S]

EINDHOVEN - Het is heerlijk luieren bij het foodfestival Lepeltje Lepeltje in Eindhoven dit weekend. Het Anne Frankplantsoen staat bomvol foodtrucks en kraampjes. Van een 'Banaanhangwagen' tot een 'Piepermobiel'. Hier kom je niet om van de honger.

Het foodfestival Lepeltje Lepeltje staat garant voor een weekend parkhangen. Zonnetje op de bol, live muziek, heel veel foodtrucks, speciaalbier en een wijnbar: de omstandigheden zijn perfect.



Veel jonge gezinnen hebben een plekje gevonden in het park. Aan de overkant van het park is een kinderhoek ingericht, daar wordt kinderyoga gegeven en snoetjes worden geschminckt.Lepeltje Lepeltje reist door heel Nederland, het festival stond in augustus ook in Breda. De editie in Eindhoven is de laatste van het seizoen. Onze fotograaf was erbij en maakte zaterdagmiddag foto's. Je kunt ze hier bekijken en downloaden