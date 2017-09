Man met drugs op zak rijdt door na ongeluk in Waalwijk

WAALWIJK - Een 25-jarige automobilist heeft vrijdagavond een voetganger aangereden op de Olympiaweg in Waalwijk en is daarna doorgereden. Agenten hielden de man later aan en ontdekten dat hij drugs bij zich had.

Agenten reden naar de plek van het ongeval en vonden daar de voetganger. Het slachtoffer was lichtgewond en wist het kenteken van de auto te vertellen. De politie startte een zoekactie.



De agenten zagen de auto van de man in de buurt van het stadion van RKC Waalwijk rijden. Ze gaven aan dat de bestuurder moest stoppen en dit deed hij ook. De man zei bij zijn aanhouding dat hij onderweg was naar het politiebureau om zichzelf te melden.



Elf zakjes met drugs

De politie heeft hem in de cel gezet. Toen agenten hem fouilleerden vonden ze elf zakjes met drugs. Deze zijn in beslag genomen.