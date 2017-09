Elmo Lieftink na nederlaag Willem II: 'Waarom we verloren? Dat weet ik wellicht morgen' [VIDEO]

TILBURG - Willem II'er Elmo Lieftink maakte zaterdagavond voor de eerste keer in zijn loopbaan een doelpunt in het betaald voetbal. "Dat is leuk en daar ben ik ook erg blij mee. Maar eerlijk gezegd sta ik hier met een kutgevoel."

De 23-jarige middenvelder stond zaterdag in de basis als vervanger van de geschorste Spanjaard Pedro Chirivella. Dat Lieftink meedeed, bleef dus voor niemand onopgemerkt. Hij zette Willem II al snel op voorsprong tegen Heerenveen. Al gingen de Tilburgers uiteindelijk met een kleine nederlaag (1-2) van het veld.



LEES OOK: Willem II komt aardig voor de dag, maar verliest ook derde thuiswedstrijd [VIDEO]



Zure tegentreffer

"We speelden een prima eerste helft", meende Lieftink. "Het was erg zuur dat we vlak voor rust de gelijkmaker om de oren kregen." Na de pauze moesten de Tilburgers ook nog een tweede tegentreffer slikken. "Waarom dat gebeurde? Een hele goede vraag. Misschien weet ik morgen daar een antwoord op."



De tekst gaat verder onder de video met Lieftink.



"Beide goals van Heerenveen waren erg mooi", vervolgde de middenvelder. "Maar ze waren te voorkomen als we wat scherper waren geweest. Maar dat is allemaal als, als, als. Daar heb je niets aan. Voor rust speelden we gewoon goed, daar moeten we op voortborduren."Aanvoerder Jordens Peters was ook tevreden over het spel van zijn ploeg. "Als we zo blijven spelen, ga je punten halen. Dat maakt deze nederlaag nu net iets dragelijker. We geloven met z’n allen in de tactiek zoals we die nu hanteren. Dat straalt ook van ons af. Maar goed: je moet jezelf belonen. Als je dat niet doet, krijg je een zwaar seizoen."Hieronder het volledige gesprek met Peters.