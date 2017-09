Duo op speedboot ademt benzinedampen in, brandweer haalt slachtoffers uit boot

HEUSDEN - De brandweer heeft zaterdagavond twee mensen uit een speedboot in Heusen gehaald, omdat ze benzinedampen hebben ingeademd. Ambulancepersoneel heeft het tweetal nagekeken. Volgens een omstander is een vrouw met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het vaartuig lag in de buurt van de Bakkersdam. Hoe de benzinedampen zijn vrijgekomen, is niet bekend. Na het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen. Volgens de omstander ging de trauma-arts mee met de ambulance toen de vrouw naar het ziekenhuis is gebracht.



Onderzoek politie

Volgens een woordvoerder van de brandweer waren de twee dronken en wordt de zaak overgedragen aan de politie.



Het inademen van benzinedampen kan vermoeidheid, hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid en in ernstige gevallen bewusteloosheid veroorzaken.