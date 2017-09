BrabantNacht: 'In het donker is het veel leuker'

HILVARENBEEK - Afrikaanse muziek op de achtergrond, marshmallows bij het kampvuur en giraffen kijken bij een ondergaande zon. Zaterdagnacht was de Beekse Bergen gewoon open voor een klein select gezelschap. Het was namelijk BrabantNacht.

Dat betekent dat verschillende Brabantse attracties hun deuren openden om ze juist in het donker te beleven. Zo kon je bevers gaan spotten in de Biesbosch of muurschilderingen ontdekken in Breda. En dus wilde beesten spotten in de Beekse Bergen.



Donker

“Het is nu veel leuker,” vindt een jongetje. “Overdag zijn de beesten allemaal lui, maar juist ‘s avonds gaan ze op jacht.”



De 100 mensen die meededen bij de Beekse Bergen, startten met een bootsafari, daarna mochten ze achterin de jeep op safari over de savanne. Ze sloten af met een braai en een kampvuur met marshmallows.