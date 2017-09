Vrouw zwaargewond bij ongeluk A67, auto botst op vrachtwagen

EERSEL - Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A67 bij Eersel. Ze reed rond halfeen met haar auto tegen de achterkant van een vrachtwagen.

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen, onder meer een traumahelikopter. De vrouw is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.



Vanwege het ongeluk werd de weg tot vier uur 's nachts afgesloten. Er wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren.