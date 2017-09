Waarschuwing voor dichte mist

EINDHOVEN - Weggebruikers moeten zondagochtend beducht zijn voor dichte mist, meldt het KNMI. Daarbij is het zicht soms minder dan tweehonderd meter. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

In het midden van Limburg en West-Friesland is het zicht lokaal zelfs minder dan vijftig meter. Dan is er sprake van zeer dichte mist.



Goed nazomerweer

De mist is hardnekkig. Naar verwachting zullen de mistbanken pas in de loop van zondagochtend oplossen.



Als de mist is verdwenen, wordt het goed nazomerweer. Bij weinig wind en flink wat zon wordt het zondagmiddag 17 tot 22 graden. In de nacht van zondag op maandag is er weer kans op dichte mist.