Het wordt een stralende zondag, maar ook komende week wordt het aangenaam weer

BRABANT - Het wordt een mooie zondag, met temperaturen die op kunnen lopen tot 21 graden. Na nog wat mistbanken op de zondagmorgen komt er snel een blauwe hemel tevoorschijn. De komende week is er sowieso veel zon vergeleken met de eerste weken van september.

Zondag en maandag zijn de topdagen deze week wat betreft zon. De rest van de week laat de zon zich ook geregeld zien, maar zijn er ook wat wolken in de lucht.



'Indian Summer'

De temperatuur is ook aangenaam en tikt af en toe de twintig graden aan. Met de verkleuring van de bomen is het dus prachtig najaarsweer.