Hardloopster aangevallen door man in Mastbos, vrouw bijt 'aanrander' van zich af

BREDA - Een vrouw is zaterdagochtend aangevallen door een onbekende man toen ze aan het hardlopen was in het Mastbos in Breda. Dit gebeurde rond halfacht.

De vrouw werd plotseling van achteren vastgegrepen. Toen ze begon te schreeuwen, deed de man een hand voor haar mond.



'Tot bloedens toe gebeten'

Aan BredaVandaag vertelde de vrouw dat ze de aanvaller 'tot bloedens toe in zijn hand heeft gebeten en in zijn kruis geknepen'. Vervolgens kon ze ontsnappen.



Ze wil andere vrouwen waarschuwen om niet zo vroeg te gaan hardlopen.



Grijze letters

De man zou volgens haar tussen de 1,80 en 1,85 meter lang zijn. Hij droeg een donkere jas met grijze letters op zijn mouw en hij had een capuchon op.