Domme dief probeert tablet bij McDonald's te stelen, staalkabel over het hoofd gezien

ROSMALEN - Een man heeft zaterdagnacht geprobeerd een tablet te stelen in de McDonald's in Rosmalen. Het voorval vond rond twee uur 's nachts plaats.

Veel mensen hebben het zien gebeuren. De dief had een staalkabel die aan de tablet vastzat over het hoofd gezien. Hij kwam daardoor niet ver.



Opgepakt

Klanten gebruiken de tablet om hun vordering van de bestellingen te zien. De man gedroeg zich erg agressief tegen de beveiliging. Hij is door de politie aangehouden.