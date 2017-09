Vincent Janssen is meedogenloos: ieder schot op doel is raak, ook tegen Besiktas

OSS - Vincent Janssen is het scoren niet verleerd. Na een mindere periode bij Tottenham Hotspur, laat de Ossenaar zijn klasse zien bij het Turkse Fenerbahçe. De spits heeft een opvallende statistiek op zijn naam staan.

Janssen schoot dit seizoen, in het tenue van Fenerbahçe, tweemaal op een vijandelijk doel. Beide keren was het raak, zo meldt statistiekenbureau OptaJohan.



De Ossenaar was zaterdagavond trefzeker in de topper tegen Besiktas. De spits scoorde vanaf de strafschopstip. Fener won het duel met 2-1. "Het is mooi dat ik mag scoren. Ik vroeg of ik de tweede penalty mocht nemen." De eerste strafschop werd door Giuliano benut.Hieronder de benutte strafschop van Janssen. De tekst gaat verder onder de video.Hij vervolgt tegenover de NOS: "Het is anders hier in Turkije. Maar dat is niet erg. Het is alleen maar mooi. Ik ben blij dat ik hier zit en dat ik dit kan meemaken."Janssen speelde tot nu toe drie wedstrijden voor de Turkse topclub, daarin maakte hij er dus twee.