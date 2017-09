Fietsende vrouw bedreigd met vuurwapen

HELMOND - Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag op de Aarle-Rixtelseweg in Helmond bedreigd met iets dat op een vuurwapen leek. Dit gebeurde rond kwart over drie.

De vrouw fietste richting Aarle-Rixtel, toen ze twee mannen op zich af zag komen fietsen. Ze zag dat een van mannen iets tevoorschijn haalde dat op een vuurwapen leek en dat op haar richtte.



Hij zei dat de vrouw moest afstappen, maar ze reed stug door. De twee mannen fietsten daarna door in de richting van het centrum van Helmond.



Signalement

Een van de twee mannen is getint. Hij wordt tussen de 24 en 26 jaar oud geschat en is tussen de 1,75 en 1,80 meter lang.



Hij heeft volgens de politie zwart kort - maar niet heel kort - haar met een lichte slag en droeg een blauwe spijkerbroek en een gewatteerde beige jas met rits. Hij reed op een zwarte omafiets.



De andere verdachte is blank. Hij was kleiner dan de getinte man en droeg een donkere basball-cap en een donkerblauwe jas. Hij reed op een herenfiets.