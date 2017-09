Teletekstshirt van unieke zege NAC Breda op Feyenoord

BREDA - NAC boekte zaterdagavond een historische zege in Rotterdam op Feyenoord. Voor het eerst won de club uit Breda in de eredivisie een wedstrijd in De Kuip. Deze unieke prestatie heeft de kledingondernemers van Breda Originals geïnspireerd een bijzonder shirt te maken.

Er is sinds vandaag voor 29 euro een shirt te bestellen in de webshop van het Bredase bedrijf met de uitslag van het duel. Het werd zaterdag 0-2.



Het is niet voor de eerste keer dit seizoen dat een opvallend resultaat van een Brabantse voetbalclub leidt tot het maken van een bijzonder shirt.FC Oss begon goed aan het voetbalseizoen en stond zelfs even bovenaan in de Jupiler League. Ook toen gingen enkele creatievelingen aan de slag.