Vrouw lastiggevallen door twee mannen achter station Eindhoven

EINDHOVEN - Een jonge vrouw is zaterdagochtend vroeg slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf. Dat gebeurde achter het station in Eindhoven.

De vrouw werd op weg naar bushalte Neckerspoel aangesproken en vervolgens lastiggevallen door twee mannen. Of het gaat om een aanranding of verkrachting wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen.



Jonge daders

Volgens de vrouw zijn de daders rond de 17 jaar. Het misdrijf gebeurde bij de fietsstalling bij het busstation. De politie is op zoek naar getuigen.