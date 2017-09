Jürgen Locadia meer dan uitmuntend bij PSV: vier schoten, vier goals

EINDHOVEN - Jürgen Locadia was zondagmiddag de grote man bij PSV. De aanvaller maakte vier doelpunten in de op papier lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Nooit eerder maakte hij er vier in één duel voor de Eindhovenaren.

Bij zijn debuut voor PSV in de eredivisie, op 30 september 2012, prikte Locadia er drie binnen. Dat was in een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. De spits overtrof dat aantal dus zondag. En dat hadden niet veel mensen verwacht.



Locadia had dit seizoen, tot zondag, 22 keer op doel geschoten, waarbij één treffer viel. Dat was op basis van de eerste vijf competitieduels van dit seizoen. In Utrecht maakte de PSV’er dus vier treffers, terwijl hij ook maar vier keer op doel schoot.



Omdat hij er vier maakte, mocht Locadia de wedstrijdbal houden. PSV ging met een 7-1(!) zege van het veld in Utrecht. De Eindhovenaren staan met vijftien punten nu aan de leiding in de eredivisie.